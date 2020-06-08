В Ессентуках открыли Цветочный календарь
В Ессентуках сегодня, 8 июня открыли одну из самых узнаваемых достопримечательностей города - Цветочный календарь. Впервые за вековую историю популярная у туристов клумба встретила лето в отсутствии гостей.
Оценить красоту цветочной клумбы ставропольцы смогут только после отмены режима самоизоляции.
Фото: управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первые в России следы динозавров ученые нашли в Кисловодске. Эта новость приятно шокировала жителей Ставрополья. Рептилия обитала на земле примерно 120-130 миллионов лет назад.
Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Длина следов – 40 сантиметров, а ширина — 34-35 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU