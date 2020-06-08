2020-06-08T17:40:06+03:00
Общество

В Ессентуках открыли Цветочный календарь

Десятки клумб города украшены яркими цветами
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: управление по информационной политике аппарата правительства СтавропольяФото: управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья
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В Ессентуках сегодня, 8 июня открыли одну из самых узнаваемых достопримечательностей города - Цветочный календарь. Впервые за вековую историю популярная у туристов клумба встретила лето в отсутствии гостей.

Оценить красоту цветочной клумбы ставропольцы смогут только после отмены режима самоизоляции.

Фото: управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья

Фото: управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первые в России следы динозавров ученые нашли в Кисловодске. Эта новость приятно шокировала жителей Ставрополья. Рептилия обитала на земле примерно 120-130 миллионов лет назад.

Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Длина следов – 40 сантиметров, а ширина — 34-35 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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