8 Июнь 2020 2020-06-08T16:38:54+03:00

Своими предложениями жители края смогут поделиться с 6 по 30 июня

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В Пятигорске объявили сбор идей по благоустройству Поляны Песен. Поучаствовать в этом может каждый.

Своими предложениями жители края смогут поделиться с 6 по 30 июня. Лучшие идеи выберет администрация курорта.

Идеи и предложения будет оценивать специальная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Напомним, что в курорте также благоустроят сквер Победы. Запланировано и дополнительное озеленение. Специалисты посеют газон, высадят кустарники и многолетние цветы, а также поставят навесы от палящего солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU