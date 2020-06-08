На Ставрополье санатории получат 50 тысяч тестов на коронавирус
В санаториях КМВ сейчас отдыхают 72 туриста. Для приема отдыхающих есть обязательное условие. Все они должны пройти проверку на коронавирус.
Растёт заболеваемость: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Для этого ставропольские здравницы получат 50 тысяч тестов на COVID-19.
Сегодня, 8 июня губернатору доложили, что в местных санаториях забронировано 685 мест. Уже прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравниц и организации на их базе.
Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 8 июня сообщил, что за прошедшие сутки в крае коронавирусом заболели 88 человек. Всего на данный момент в регионе 3167 заболевших.
Число умерших достигло 62. По словам губернатора, показатели заболеваемости не стоят на месте. Число выздоровевших растет тоже. И уже превысило 1,4 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU