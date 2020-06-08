На Ставрополье санатории получат 50 тысяч тестов на коронавирус

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:54:18+03:00

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В санаториях КМВ сейчас отдыхают 72 туриста. Для приема отдыхающих есть обязательное условие. Все они должны пройти проверку на коронавирус.

Растёт заболеваемость: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Для этого ставропольские здравницы получат 50 тысяч тестов на COVID-19.

Сегодня, 8 июня губернатору доложили, что в местных санаториях забронировано 685 мест. Уже прорабатывается вопрос открытия ещё нескольких десятков здравниц и организации на их базе.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 8 июня сообщил, что за прошедшие сутки в крае коронавирусом заболели 88 человек. Всего на данный момент в регионе 3167 заболевших.

Число умерших достигло 62. По словам губернатора, показатели заболеваемости не стоят на месте. Число выздоровевших растет тоже. И уже превысило 1,4 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU