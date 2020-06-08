В Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:19:47+03:00

В нашем регионе уже сделаны первые шаги по возвращению к привычной жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июня в регионе возобновили работу здравницы

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Вернуться к привычному ритму жизни россияне смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер.

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Сначала жителям страны станут доступны занятия спортом на улице. Хорошая новость для любителей здорового образа жизни. В России начнут открывать фитнес-центры для индивидуальных занятий.

Правда, им разрешат принимать у себя не более 50% от единовременной пропускной способности. Могут быть организованы групповые занятия, но не более 20 человек.

На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. А также в городах и селах нашей страны откроются скверы и парки.

Что касается Ставрополья, то решение о возможности снятия ограничительных мер принимается Оперативным штабом региона после соответствующих рекомендаций главного санитарного врача.

В нашем регионе уже сделаны первые шаги по возвращению к привычной жизни. Так, распоряжением краевого правительства утвержден перечень из 23 пунктов организаций, которые могут работать.

Напомним, что с 1 июня на Ставрополье возобновили работу здравницы.

На втором этапе выхода из ограничительных мер станет возможно открытие торговых точек с ограничением числа обслуживаемых посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU