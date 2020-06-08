На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса превысило 1400

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:58:43+03:00

Всего в крае с начала пандемии заразились 3167 человек

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На Ставрополье выявили 88 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 8 июня.

Он также добавил, что всего в крае с начала пандемии заразились 3167 человек. Из них 1402 уже выздоровели. Однако не уменьшается число умерших от инфекции. Всего в регионе от коронавируса умерли 62 ставропольца.

В Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты. Вернуться к привычному ритму жизни россияне смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер.

Что касается Ставрополья, то решение о возможности снятия ограничительных мер принимается Оперативным штабом региона после соответствующих рекомендаций главного санитарного врача.

В нашем регионе уже сделаны первые шаги по возвращению к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU