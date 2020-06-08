«Распыляют коронавирус с вертолетов»: на дагестанцев возбудили уголовное дело за фейки о COVID-19
В Дагестане авторы фейков о коронавирусе заплатят за свои бредовые выдумки вполне реальным рублем. На троих жителей республики завели уголовное дело. Подробности сообщает следственное управление СКР по региону.
Следственный комитет объяснил, что в середине апреля 2020 года трое подозреваемых сделали информационный вброс в мессенджере WhatsApp. Они связали массовую гибель скота и болезнь местных жителей с распылением коронавируса государственными службами.
— Они утверждали, что коронавирус распыляют с вертолетов, — сообщил «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. — Якобы это произошло в Карабудахентском районе и Буйнакске.
Информация была грубейшей ложью, за которую подозреваемые могут заплатить серьезные деньги. По статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» им грозит от 300 до 700 тысяч рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU