«Распыляют коронавирус с вертолетов»: на дагестанцев возбудили уголовное дело за фейки о COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане авторы фейков о коронавирусе заплатят за свои бредовые выдумки вполне реальным рублем. На троих жителей республики завели уголовное дело. Подробности сообщает следственное управление СКР по региону.

Следственный комитет объяснил, что в середине апреля 2020 года трое подозреваемых сделали информационный вброс в мессенджере WhatsApp. Они связали массовую гибель скота и болезнь местных жителей с распылением коронавируса государственными службами.

— Они утверждали, что коронавирус распыляют с вертолетов, — сообщил «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. — Якобы это произошло в Карабудахентском районе и Буйнакске.

Информация была грубейшей ложью, за которую подозреваемые могут заплатить серьезные деньги. По статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» им грозит от 300 до 700 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU