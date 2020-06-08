За ставропольскими гонщиками будут тайно следить сотрудники полиции
На Ставрополье патрули ГИБДД будут тайно следить за местами сбора ночных гонщиков, после того, как в соцсетях появились видеоотчеты об их деятельности. Там же собираются десятки зрителей ночного «шоу», игнорирующие требования введённой в регионе самоизоляции.
В УГИБДД Ставропольского края сообщили, что займутся наблюдением за этими местами.
— По факту публикации о гонках вблизи одного из крупных торговых центров проводится проверка с целью выяснения обстоятельств и лиц, принимавших в них участие. Маршруты нарядов ДПС приближены к подобным местам. Кроме этого, ГИБДД будет применяться метод скрытого контроля, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Очевидцев подобных сборищ просят незамедлительно сообщать о них в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU