2020-06-09T08:29:34+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 86 человек

Скончался еще один пациент
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе действует обязательный режим самоизоляцииВ регионе действует обязательный режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 86 человек. Всего в крае 3253 зараженных. За последние сутки скончался еще один пациент.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека.

В регионе а данный момент зафиксировано 63 умерших. Всего на сегодня выписано уже 1487 человек, в том числе -85 за прошедший день.

-Значительная часть созданных в крае коек для лечения больных с коронавирусом по-прежнему остается свободной, -заявил губернатор Ставрополья.

Напомним, что в регионе продолжается режим самоизоляции. Он продлится до 14 июня 2020 года. Также в крае введен до 1 июля 2020 года обязательный масочный режим. Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев не нарушать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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