На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 86 человек
На Ставрополье за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 86 человек. Всего в крае 3253 зараженных. За последние сутки скончался еще один пациент.
Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека.
В регионе а данный момент зафиксировано 63 умерших. Всего на сегодня выписано уже 1487 человек, в том числе -85 за прошедший день.
-Значительная часть созданных в крае коек для лечения больных с коронавирусом по-прежнему остается свободной, -заявил губернатор Ставрополья.
Напомним, что в регионе продолжается режим самоизоляции. Он продлится до 14 июня 2020 года. Также в крае введен до 1 июля 2020 года обязательный масочный режим. Владимиров в очередной раз призвал ставропольцев не нарушать его.
ИСТОЧНИК KP.RU
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