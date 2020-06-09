В Ставрополе на пост мэра претендуют 5 кандидатов

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:42:38+03:00

Второй этап конкурса состоится 11 июня. Он пройдет в форме индивидуального собеседования

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Какндидатов по ст главы Ставрополя становится все меньше. Так, в краевом центре из 11 осталось пятеро. Итак, к индивидуальному собеседованию допущены Иван Ульянченко, Александр Куриленко, Вячеслав Акимов, Виктор Лозовой и Игорь Серов .

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Заседание комиссии по отбору претендентов на должность мэра состоялось в понедельник, 8 июня. На первом этапе оценивалась полнота, своевременность и достоверность представленных документов.

Из 11 кандидатов первый этап конкурса прошли 5.

Напомним, что 11 июня состоится второй этап конкурса, который пройдет в форме индивидуального собеседования.

По итогам собеседования члены комиссии представит в городскую думу не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Из их числа и выберут нового главу Ставрополя.

СПРАВКА «КП»

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Ставрополя пройдет в два этапа. На первом комиссия оценит полноту, своевременность и достоверность поданных документов, а также соответствие заявителей установленным требованиям, после чего определит допущенных дальше.

Второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценит профессиональные и личностные качества конкурсантов. Будут учитываться знания, стратегическое мышление, потенциал для развития.

По итогам собеседования комиссия представит в Ставропольскую городскую Думу как минимум двух кандидатов, получивших наибольшее количество баллов. В противном случае конкурс признают несостоявшимся.

ИСТОЧНИК KP.RU