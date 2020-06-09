Кандидатов на пост мэра Ставрополя становится все меньше

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:49:01+03:00

Второй этап конкурса назначен на 09:00 11 июня

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Из 11 кандидатов на пост мэра Ставрополя первый этап конкурса прошли только 5.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на пост главы краевого центра подали заявки 12 человек. Но позже один снялся с конкурса еще до проведения первого этапа. Второй этап конкурса назначен на 09:00 11 июня.

С фамилиями отобранных кандидатов можно ознакомиться в этом материале.

Второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценит профессиональные и личностные качества конкурсантов. Будут учитываться знания, стратегическое мышление, потенциал для развития.

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Второй этап конкурса состоится 11 июня. Он пройдет в форме индивидуального собеседования (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU