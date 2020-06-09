Кандидатов на пост мэра Ставрополя становится все меньше
Из 11 кандидатов на пост мэра Ставрополя первый этап конкурса прошли только 5.
Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на пост главы краевого центра подали заявки 12 человек. Но позже один снялся с конкурса еще до проведения первого этапа. Второй этап конкурса назначен на 09:00 11 июня.
С фамилиями отобранных кандидатов можно ознакомиться в этом материале.
Второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценит профессиональные и личностные качества конкурсантов. Будут учитываться знания, стратегическое мышление, потенциал для развития.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ставрополе на пост мэра претендуют 5 кандидатов
Второй этап конкурса состоится 11 июня. Он пройдет в форме индивидуального собеседования (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU