В Пятигорске выявили нелегальный ночной клуб
Городской суд признал работу увеселительного заведения незаконной
Пятигорский городской суд признал работу увеселительного заведения незаконнойФото: Архив КП
Изменить размер текста:
Ночной клуб обнаружили на территории Пятигорска. Заведение находилось на земельном участке, предназначенном под жилую застройку.
Специалисты установили, что территория земли в районе улицы Мира используется не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пятигорский городской суд признал работу увеселительного заведения незаконной. Он запретил продолжать деятельность ночного клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU