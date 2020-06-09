В Пятигорске выявили нелегальный ночной клуб

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:58:04+03:00

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Ночной клуб обнаружили на территории Пятигорска. Заведение находилось на земельном участке, предназначенном под жилую застройку.

Специалисты установили, что территория земли в районе улицы Мира используется не по целевому назначению. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пятигорский городской суд признал работу увеселительного заведения незаконной. Он запретил продолжать деятельность ночного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU