В Минздраве Ставрополья опровергли сообщение о карантине в районной больнице Георгиевска

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:15:07+03:00

Инфекция выявлена у работника административного корпуса. Заболевший не медик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники обследуются на коронавирус в установленном порядке

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В министерстве здравоохранения Ставрополья опровергли информацию о карантине в районной больнице Георгиевска.

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Так, ранее в местных пабликах стали писать, что якобы медучреждение закрыли из-за коронавируса .

В региональном Минздраве прокомментировали, что больница работает в штатном режиме. Госпитализация осуществляется по показаниям, работают все лечебные отделения, поликлиника.

По данным ведомства, карантин введен лишь в административном корпусе. В Минздраве объяснили, что его функционирование не влияет на оказание помощи жителям Георгиевского округа.

Что касается ограничений, то они продлятся до особого распоряжения. Сотрудники обследуются на коронавирус в установленном порядке.

Напомним, что инфекция выявлена у работника административного корпуса. Заболевший не медик.

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ИСТОЧНИК KP.RU