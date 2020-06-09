В Минздраве Ставрополья опровергли сообщение о карантине в районной больнице Георгиевска
В министерстве здравоохранения Ставрополья опровергли информацию о карантине в районной больнице Георгиевска.
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Так, ранее в местных пабликах стали писать, что якобы медучреждение закрыли из-за коронавируса .
В региональном Минздраве прокомментировали, что больница работает в штатном режиме. Госпитализация осуществляется по показаниям, работают все лечебные отделения, поликлиника.
По данным ведомства, карантин введен лишь в административном корпусе. В Минздраве объяснили, что его функционирование не влияет на оказание помощи жителям Георгиевского округа.
Что касается ограничений, то они продлятся до особого распоряжения. Сотрудники обследуются на коронавирус в установленном порядке.
Напомним, что инфекция выявлена у работника административного корпуса. Заболевший не медик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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