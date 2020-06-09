2020-06-09T10:35:18+03:00
Общество

В Ставрополе на Туапсинке появится двухуровневый сквер

Вдоль Объездной уже выложили тротуар, отремонтировали две остановки
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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Хорошая новость для жителей краевого центра. В Ставрополе в районе улицы Объездной построят двухуровневый сквер с детскими и спортивными площадками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Там же и добавили, что на первом уровне будет располагаться три площадки, на втором – еще две. Соединят два яруса с помощью лестниц.

Для маленьких жителей Ставрополя оборудуют карусели, а для любителей здорового образа жизни - тренажеры.

Также известно, что вдоль Объездной уже выложили тротуар, отремонтировали две остановки. Сквер планируют открыть до конца лета 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты. Напомним, что с1 июня в регионе возобновили работу здравницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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