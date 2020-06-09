На Ставрополье с 1 июля самозанятым сократят объем налога на прибыль
В Ставропольском крае с 1 июля начнёт действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Эта категория бизнесменов будет отчислять 4 % от своего дохода вместо положенных 13.
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И кстати, вести отчётность и использовать контрольно-кассовую технику не нужно. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, когда откроются спортзалы, торговые центры и общепиты. Напомним, что с1 июня в регионе возобновили работу здравницы.
ИСТОЧНИК KP.RU