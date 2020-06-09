На Ставрополье от коронавируса скончались 63 человека

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:57:46+03:00

Диагноз коронавирусная инфекция выявлен еще у 86 жителей края. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки скончался еще один пациент

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Динамика распространения заболевания существенно не меняется. Прирост новых случаев за последние сутки, практически, равен числу выздоровевших пациентов. Об этом сегодня, 9 июня сообщил глава Ставрополья.

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Владимир Владимиров рассказал, что в регионе за прошедшие сутки скончался еще один пациент.

Диагноз коронавирусная инфекция выявлен еще у 86 жителей края. Число выздоровевших достигло 1487. Причем, за последние сутки выписаны еще 85 пациентов.

Всего на Ставрополье от инфекции скончались 63 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU