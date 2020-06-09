В Ставрополе руководитель предприятия тратил зарплату сотрудников на свои нужды
Против него возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы»
Против недобросовестного ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Руководство ООО «ТехГазСтрой» с сентября 2019 года по июнь 2020 года частично не выплачивало зарплату 3 работникам предприятия.
Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 700 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью, руководитель предприятия имел возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам.
Однако потратил деньги на свои нужны. Против недобросовестного ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы».
ИСТОЧНИК KP.RU