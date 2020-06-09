В Ставрополе руководитель предприятия тратил зарплату сотрудников на свои нужды

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:16:24+03:00

Против недобросовестного ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы»

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Руководство ООО «ТехГазСтрой» с сентября 2019 года по июнь 2020 года частично не выплачивало зарплату 3 работникам предприятия.

Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила более 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью, руководитель предприятия имел возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам.

Однако потратил деньги на свои нужны. Против недобросовестного ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Невыплата заработной платы».

ИСТОЧНИК KP.RU