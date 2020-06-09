Двух членов банды Басаева осудили за нападение на псковских десантников

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:56:07+03:00

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Террористы из банды Шамиля Басаева получили серьезные сроки за свои преступления. Главным из них стало нападение на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Тогда после вероломного нападения погибло 84 военнослужащих.

Южный окружной военный суд признал Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева виновными по статьям «Вооруженный мятеж», «Бандитизм» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

— Приговором суда, в зависимости от участия в совершенных преступлениях, Дудиеву назначено наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а Донашеву — 19 лет в той же колонии. Оба подозреваемых лишены воинских званий, — сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, сразу после трагедии Донашев пошёл и отслужил 6 месяцев по контракту, а Дудиев до 2017-го работал в органах внутренних дел. При этом, не позднее декабря 1999 года они вступили в банду Басаева и участвовали в памятной атаке и битве у высоты 776 на стороне боевиков. С ними было не менее 200 человек, атаковавших военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Российские силы проводили разведку в районе контртеррористической операции в Чечне. Они погибли под натиском многократно превышавших их по численности террористов Басаева и наемников Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU