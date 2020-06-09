На Ставрополье по нацпроекту построят школу на тысячу мест
Этот проект уже получил положительное заключение экспертизы
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В Кисловодске построят школу для тысячи детей по нацпроекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.
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В ведомстве добавили, что этот проект уже получил положительное заключение экспертизы. Скоро начнется его строительство.
В 2021 году планируют завершить все работы. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала,что в Ставрополе в районе улицы Объездной построят двухуровневый сквер с детскими и спортивными площадками.
ИСТОЧНИК KP.RU