На Ставрополье по нацпроекту построят школу на тысячу мест

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:24:46+03:00

Этот проект уже получил положительное заключение экспертизы

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В Кисловодске построят школу для тысячи детей по нацпроекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

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В ведомстве добавили, что этот проект уже получил положительное заключение экспертизы. Скоро начнется его строительство.

В 2021 году планируют завершить все работы. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала,что в Ставрополе в районе улицы Объездной построят двухуровневый сквер с детскими и спортивными площадками.

ИСТОЧНИК KP.RU