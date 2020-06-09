На Ставрополье мужчина зарезал знакомого из-за пустяка
Инцидент произошел 28 мая, в селе Ладовская Балка Новоалександровского района. Там 46-летний мужчина пришел знакомому на так называемые разборки.
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Ему казалось, что односельчанин мог сообщить в полицию о его противоправных действиях.
Между мужчинами завязался конфликт. Во время ссоры хозяин дома около семи раз ударил знакомому ножом.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР России. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU