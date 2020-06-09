На Ставрополье мужчина зарезал знакомого из-за пустяка

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:40:03+03:00

От полученных травм потерпевший скончался на месте

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Инцидент произошел 28 мая, в селе Ладовская Балка Новоалександровского района. Там 46-летний мужчина пришел знакомому на так называемые разборки.

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Ему казалось, что односельчанин мог сообщить в полицию о его противоправных действиях.

Между мужчинами завязался конфликт. Во время ссоры хозяин дома около семи раз ударил знакомому ножом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР России. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU