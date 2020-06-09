2020-06-09T13:49:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье змея заползла в мебельный магазин

Ставропольчанка вскочила на диван и тут же позвонила спасателям
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба ПАСС СКФото: пресс-служба ПАСС СК
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Инцидент произошел в селе Красногвардейском. Там, в один из мебельных магазинов заползла змея. Рептилия не на шутку напугала хозяйку помещения.

Ставропольчанка вскочила на диван и тут же позвонила спасателям. Об этом информирует пресс-служба ПАСС СК.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Найти змею оказалось не так просто: пассовцы двигали шкафы и другую мебель.

В итоге найти ужа так и не удалось. По словам спасателей, змея могла уползти из мебельного зала, так как в его полу было много щелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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