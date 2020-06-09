2020-06-09T14:25:42+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируется 35-градусная жара

В ночь на 11 июня столбики термометров в регионе опустятся до +14°
Ася АСРЯН@asya1693
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Ветер будет восточным, скоростью 6-11 м/сВетер будет восточным, скоростью 6-11 м/сФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным краевого Гидрометцентра, в среду, 10 июня, температура воздуха в регионе днём поднимется до +35°.

Правда, не исключены небольшие осадки. Ветер будет восточным, скоростью 6-11 м/с.

В ночь на 11 июня столбики термометров на Ставрополье опустятся до +14°.

Кстати, на Ставрополье рассказали, как будет проходить парад Победы. Об этом сегодня, 9 июня говорил Владимир Владимиров на совещании по вопросу подготовки торжественного шествия.

По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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