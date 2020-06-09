На Ставрополье прогнозируется 35-градусная жара
В ночь на 11 июня столбики термометров в регионе опустятся до +14°
Ветер будет восточным, скоростью 6-11 м/сФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным краевого Гидрометцентра, в среду, 10 июня, температура воздуха в регионе днём поднимется до +35°.
Правда, не исключены небольшие осадки. Ветер будет восточным, скоростью 6-11 м/с.
В ночь на 11 июня столбики термометров на Ставрополье опустятся до +14°.
Кстати, на Ставрополье рассказали, как будет проходить парад Победы. Об этом сегодня, 9 июня говорил Владимир Владимиров на совещании по вопросу подготовки торжественного шествия.
По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU