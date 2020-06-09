На Ставрополье загорелось пшеничное поле

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:41:00+03:00

Кроме выгоревших 20 гектаров огонь уничтожил сено в валках, приготовленное на корм скоту

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Инцидент произошел 8 июня, в Нефтекумском районе Ставрополья. Там загорелось поле с пшеницей. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. Так, фермер из аула Тукуй-Мектеб увидел возгорание своего урожая и вызвал спасателей.

По данным ПАСС СК, из 64 гектаров пшеницы спасатели успели спасти 44. Фермер также не отставал от огнеборцев, чтобы не допустить распространение огня, на тракторе опахивал поля.

Кроме выгоревших 20 гектаров огонь уничтожил сено в валках, приготовленное на корм скоту.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье змея заползла в мебельный магазин. Найти рептиллию оказалось не так просто: пассовцы двигали шкафы и другую мебель. В итоге найти ужа так и не удалось.

По словам спасателей, змея могла уползти из мебельного зала, так как в его полу было много щелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU