2020-06-09T16:25:53+03:00
Общество

На Ставрополье выросли овощные и картофельные плантации

Тепличные комплексы края с начала года собрали более 32 тысяч тонн овощной продукции
Ася АСРЯН@asya1693
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Тепличные комплексы края с начала года собрали более 32 тысяч тонн овощной продукцииТепличные комплексы края с начала года собрали более 32 тысяч тонн овощной продукцииФото: Артем ЛЕНЦ
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На Ставрополье завершился сев овощных культур и посадка картофеля.

С начала года тепличные комплексы края собрали более 32 тысяч тонн овощной продукции. В том числе около 10 тысяч тонн огурцов, 22 тысячи тонн томатов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обозначил задачу – до 2024 года увеличить производство тепличных овощей в полтора раза и занять не менее трети рынка по производству тепличных томатов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье загорелось пшеничное поле. Сообщается, что из 64 гектаров пшеницы пассовцы успели спасти 44.

Фермер также не отставал от огнеборцев, чтобы не допустить распространение огня, на тракторе опахивал поля. Кроме выгоревших 20 гектаров огонь уничтожил сено в валках, приготовленное на корм скоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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