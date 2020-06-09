На Ставрополье парковые зоны посвятили Пушкину и Лермонтову

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:38:38+03:00

Многое из задуманного уже сделали

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В селе Левокумском идет благоустройство территории. Изменения на улице Карла Маркса делят на четыре части. Ремонт организовали в рамках государственной программы, сообщает управление по информполитике Правительства Ставрополья.

Площадь благоустройства составляет почти 23 тысячи квадратных метров. Первую зону отдали под аллею Пушкина. Строители установят архитектурную композицию по мотивам стихотворения "У Лукоморья дуб зеленый" и сказки "Руслан и Людмила".

Вторую зону посвятили памяти о Великой Отечественной войне. Уже сейчас специалисты отреставрировали памятник на месте могилы Вани Ускова.

Фото: пресс-служба администрации Левокумского муниципального района

Третья часть - аллея Лермонтова. На входе уставили сторожевые кавказские башни. Также строители воздвигнут бронзовую фигуру Лермонтова. А четвертая зона будет аллеей Детства. Там окажутся герои сказок и мультфильмов.

- Вдоль аллей будет построен детский городок «Средневековая крепость», для подростков установят веревочный парк-аттракцион, а для жителей всех возрастов оборудуют масштабную воркаут-площадку. Площадь украсит светомузыкальный интерактивный фонтан «Горизонт», - сказано в сообщении.

На всей территории, попавшую под благоустройство, установят около сотни фонарей, скамеек и проведут Wi-Fi.

Фото: пресс-служба администрации Левокумского муниципального района

ИСТОЧНИК KP.RU