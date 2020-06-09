На Ставрополье сыграли свадьбу на мотоциклах

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:45:21+03:00

Кстати, это не единственные молодожены, которые решили сыграть необычную свадьбу на самоизоляции

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Сыграть необычную свадьбу во время режима обязательной самоизоляции решила ставропольская пара. Так, молодожёны из Невинномысска сели на мотоциклы и проехались по окрестностям родного края. Снимки свадебной мотопроцессии разлетелись по местным пабликам.

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Кстати, эта не единственные молодожены, которые решили сыграть необычную свадьбу на самоизоляции.

Фото: instagram.com/26stav/

Так, молодожёны приехали в ЗАГС Ставрополя в банных халатах. На голове невесты вместо привычной фаты красовалось намотанное полотенце.

Стиль приглашённых на торжество гостей, судя по этим кадрам, соответствовал образу брачующихся.

ИСТОЧНИК KP.RU