В Ставрополе в зоопарке родились восемь страусят
В Ставрополе в зоопарке, который находится в парке Победы вылупились восемь страусят. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра. Это уже второй выводок семьи страусов эму. Ранее у пары родилась тройня.
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Кстати, что у страусов яйца высиживала не самка, а самец. Папа даже не подпускал к кладке маму.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, глава птичьего семейства будет выполнять функции заботливой матери и после.
Так, страус будет выкармливать птенцов, и водить их на прогулки.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Краевой центр создает благоприятные условия для рождения животных. Например, в мае этого года в зоопарке Ставрополя на свет появились камерунские козлята, поросята мини-пигов и другие детеныши.
ИСТОЧНИК KP.RU