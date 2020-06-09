2020-06-09T15:56:24+03:00
Общество

В Ставрополе в зоопарке родились восемь страусят

У страусов яйца высиживала не самка, а самец. Папа даже не подпускал к кладке маму
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе в зоопарке, который находится в парке Победы вылупились восемь страусят. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра. Это уже второй выводок семьи страусов эму. Ранее у пары родилась тройня.

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Кстати, что у страусов яйца высиживала не самка, а самец. Папа даже не подпускал к кладке маму.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, глава птичьего семейства будет выполнять функции заботливой матери и после.

Так, страус будет выкармливать птенцов, и водить их на прогулки.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Краевой центр создает благоприятные условия для рождения животных. Например, в мае этого года в зоопарке Ставрополя на свет появились камерунские козлята, поросята мини-пигов и другие детеныши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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