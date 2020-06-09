2020-06-09T16:11:48+03:00
Общество

Мемориал Воинской славы в Кисловодске отреставрируют за 150 млн

Памятник облицуют карельским гранитом
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Кисловодске отреставрируют Мемориал Воинской славы. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Благоустройство городов КМВ". Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Памятник украсят карельским гранитом. В выборе материала опирались на опыт Санкт-Петербурга.

- Уверен, что комплекс будет фундаментальным и эстетически привлекательным. Гранит не выцветает, не ржавеет и живет века, - комментирует подрядчик. - Помимо природных качеств, карельский гранит имеет особенный цвет.

Мемориал в Кисловодске не ремонтировали 30 лет. Работы разделили на два этапа. Сейчас идет первый - ремонт Мемориала. Второй этап отвели на перестройку 1439 захоронений. На реставрацию потратят 150 миллионов рублей.

Строители обещают обновить именные таблички и добавить тех, кого там нет. В этом подрядчику помогают краеведы. Помимо этого, изменится облик Вечного огня. Первый этап реставрации закончат осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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