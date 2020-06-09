На Ставрополье от коронавируса выздоровели почти 1,5 тысячи человек
На Ставрополье за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 86 человек. Всего от начала пандемии зарегистрировано 3253 зараженных, из которых 278 – несовершеннолетние жители региона.
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В пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья сообщили, что выздоровели 1487 человек.
Накануне выписали еще 85. Не удалось спасти 63 пациентов с коронавирусом.
На данный момент на лечении в стационаре по поводу коронавирусной инфекции нового типа находятся 585 пациентов. С внебольничными пневмониями, включая вызванными коронавирусом, – 955.
У 51 пациента болезнь протекает в тяжелой форме. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 298 пациентов.
Под медицинским наблюдением находится 6590 человек. Снято с медицинского наблюдения 25258 человек. За последние сутки лаборатории края провели 2023 исследования на Covid-19, за весь период – 113076.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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