На Ставрополье от коронавируса выздоровели почти 1,5 тысячи человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:24:32+03:00

У 51 пациента болезнь протекает в тяжелой форме. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек Фото: Архив КП

На лечении в стационаре находятся 585 пациентов

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На Ставрополье за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 86 человек. Всего от начала пандемии зарегистрировано 3253 зараженных, из которых 278 – несовершеннолетние жители региона.

Коронавирус, жатва и отдых: ситуация на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

В пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья сообщили, что выздоровели 1487 человек.

Накануне выписали еще 85. Не удалось спасти 63 пациентов с коронавирусом.

На данный момент на лечении в стационаре по поводу коронавирусной инфекции нового типа находятся 585 пациентов. С внебольничными пневмониями, включая вызванными коронавирусом, – 955.

У 51 пациента болезнь протекает в тяжелой форме. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 298 пациентов.

Под медицинским наблюдением находится 6590 человек. Снято с медицинского наблюдения 25258 человек. За последние сутки лаборатории края провели 2023 исследования на Covid-19, за весь период – 113076.

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ИСТОЧНИК KP.RU