Ставропольским школьникам предлагают поучаствовать в летнем кулинарном онлайн-лагере

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:29:02+03:00

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В России стартовал летний дистанционный кулинарный лагерь программы «Разговор о правильном питании». Принять участие в нем смогут дети от 7 до 14 лет. Новая инициатива поможет организовать полезный досуг школьников в период, когда многие традиционные формы летнего отдыха оказались недоступны.

Проект будет реализован в 60 регионах России. Его партнерами стали Национальная ассоциация кулинаров России, Институт возрастной физиологии РАО, а также региональные департаменты образования. Участники онлайн-лагеря получат возможность, не выходя из дома, совершить кулинарное путешествие по России, освоить рецепты вкусных и полезных блюд народов разных стран (Сербия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан) и даже почувствовать себя супер-шефами. Ведущие Кулинарного лагеря - известные шеф-повара из России и других стран.

Одна смена рассчитана на три недели. В течение этого времени дети и их родители посетят 15 видеоуроков от шефов, а затем смогут самостоятельно готовить понравившиеся блюда и даже участвовать в конкурсе на звание Супер-шефа Кулинарного лагеря! 5 лучших участников не только получат признание от известных шеф-поваров, но и станут ведущими! Их фирменные рецепты будут размещены на сайте - для того чтобы все остальные участники смогли по ним готовить.

ИСТОЧНИК KP.RU