Участников чеченской банды осудили за бой у высоты 776

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:38:25+03:00

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В Ростове-на-Дону зачитали приговор боевикам. Двое мужчин участвовали в нападении на военных в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России по СКФО.

Приговор вынес Южный окружной военный суд. Членов банды Басаева судили по второй части 209 статьи (бандитизм), статье 279 (вооруженный мятеж) и 317 статье (посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка) УК РФ. Обвинение поддержали представители Генпрокуратуры в СКФО.

Как установили следователи, осужденные бесчинствовали в составе банды с 29 февраля по 1 марта 2020 года. В районе поселка Улус-Керта Чечни мужчины напали на военных 6 роты 104 парашютно-десантного полка 76 Псковской дивизии ВДВ. В итоге погибли 84 представителей вооруженных сил, а четверых ранило.

Подсудимым дали 18 и 19 лет исправительной колонии строгого режима. Ранее за этот бой к тюрьме приговорили 15 человек.

Розыск других боевиков продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU