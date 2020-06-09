Владимир Путин разрешил Василию Голубеву переизбраться на пост губернатора

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:40:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ростовской области Василий Голубев по видеосвязи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Донской глава сообщил, что в сентябре 2020 года заканчивается срок его полномочий, но он хотел бы остаться на этом посту. Голубев попросил поддержать его кандидатуру и пообещал, что сделает все, чтобы оправдать доверие. 63-летний политик руководит регионом с июня 2010 года.

Как сообщает КП-Ростов, президент дал понять - Кремль действующему губернатору Ростовской области доверяет и дает «добро» на переизбрание.

- У вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я только желаю вам успехов, - подчеркнул Путин.

Кстати, в Ставропольском крае губернаторские выборы состоятся еще не скоро. Срок полномочий Владимира Владимирова истекает только в сентябре 2024 года. А вот избрание нового мэра Ставрополя пройдет на днях.

Путин утвердил кандидатуру Голубева на выборы губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU