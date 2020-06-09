На Ставрополье более 300 тыс человек получили безвозмездную продуктовую помощь
На Ставрополье в период пандемии продолжают оказывать бесплатную продовольственную помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.
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Так, с апреля во всех районах края малообеспеченным ставропольцам передали 300 707 продуктовых наборов. Из них 1 340 - только за прошедшую неделю.
Помощь получили все нуждающиеся пенсионеры и семьи с детьми, состоящие на учете в органах соцзащиты. Это малоимущие многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие матери.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мемориал Воинской славы в Кисловодске отреставрируют за 150 млн. Памятник украсят карельским гранитом. В выборе материала опирались на опыт Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU