2020-06-09T17:30:20+03:00
Общество

На Ставрополье с обращениями горожан работают в электронном формате

Свой вопрос или жалобу можно направить письмом по почте, на электронную почту, позвонив на круглосуточный телефон доверия губернатора
Ася АСРЯН@asya1693
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Применение электронного документооборота на Ставрополье позволило значительно сократить сроки отработки обращений горожан.

Так, в разгар пандемии количество обращений выросло в несколько раз, но, благодаря новому подходу, с ними работают быстрее и более качественно.

На данный момент существует несколько каналов связи горожан с региональным правительством.

Свой вопрос или жалобу можно направить письмом по почте, на электронную почту, позвонив на круглосуточный телефон доверия губернатора. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба краевого управления по информполитике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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