На Ставрополье с обращениями горожан работают в электронном формате
Применение электронного документооборота на Ставрополье позволило значительно сократить сроки отработки обращений горожан.
Так, в разгар пандемии количество обращений выросло в несколько раз, но, благодаря новому подходу, с ними работают быстрее и более качественно.
На данный момент существует несколько каналов связи горожан с региональным правительством.
Свой вопрос или жалобу можно направить письмом по почте, на электронную почту, позвонив на круглосуточный телефон доверия губернатора. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба краевого управления по информполитике.
ИСТОЧНИК KP.RU