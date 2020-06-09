В Кисловодске восстанавливают здание бывшей частной женской гимназии

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:33:17+03:00

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Здание, построенное в 1903 году, внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Основательницей и начальницей первого частного женского трёхклассного училища на курорте стала кисловодчанка Анастасия Васильева. А первыми преподавателями - ее родные.

Обучение учениц, в числе которых были потомки первопоселенцев города, владельцев доходных домов, производилось за ежегодную плату. Делами учебного заведения вместе с начальницей управлял попечительский совет.

Красивый четырёхэтажный особняк по ул. Хмельницкого, построенный в строгом утилитарном «кирпичном» стиле с элементами неоклассики, сохранил свое предназначение. В нем располагалась начальная школа. Сегодня в школе № 1 учатся в две смены 500 учеников.

Здесь откроются начальные классы, актовый и спортивный залы, медицинский кабинет, группа продленного дня, учительская, кабинет иностранного языка, справочно-информационный центр, санитарные и другие комнаты.

Строители отмечают уникальные лестничные марши с чугунной решеткой и дубовыми перилами и обещают после реконструкции здания сохранить их в первозданном виде. Срок сдачи объекта – 1 сентября 2021 года, стоимость – 67 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU