На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:47:02+03:00

Суд признал нотариуса виновным и приговорил его к трём годам исправительной колонии общего режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье пресекли деятельность нотариуса Георгиевского городского округа Павла Мерзлякова.

Как полагает следствие, Мерзляков в целях получения выгоды удостоверил заведомо ложное завещание.

Суд признал нотариуса виновным и приговорил его к трём годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Сам Мерзляков не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции. 9 июня 2020 года Ставропольский краевой суд оставил приговор Георгиевского районного без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU