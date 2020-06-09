2020-06-09T17:47:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием

Его приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима
Ася АСРЯН@asya1693
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Суд признал нотариуса виновным и приговорил его к трём годам исправительной колонии общего режимаСуд признал нотариуса виновным и приговорил его к трём годам исправительной колонии общего режимаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье пресекли деятельность нотариуса Георгиевского городского округа Павла Мерзлякова.

Как полагает следствие, Мерзляков в целях получения выгоды удостоверил заведомо ложное завещание.

Суд признал нотариуса виновным и приговорил его к трём годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

Сам Мерзляков не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции. 9 июня 2020 года Ставропольский краевой суд оставил приговор Георгиевского районного без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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