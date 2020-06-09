2020-06-09T18:23:29+03:00
Происшествия

В Черкесске иностранец шантажировал женщину роликом во ВКонтакте

А потом дал взятку должностному лицу
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Суд Черкесска вынес приговор против гражданина Туркменистана. Против него завели уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

В суде установили, что злоумышленник попытался манипулировать женщиной тайно снятом роликом. За видео, опубликованном во "ВКонтакте", он требовал десять тысяч рублей.

Позже, когда началось уголовное преследование, иностранец попытался откупиться взяткой в сто тысяч рублей. Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. По этим двум фактам открыли дело по первой части 163 статьи (вымогательство) и третьей части 291 статьи (дача взятки должностному лицу в значительном размере) УК РФ.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил осужденному наказание в виде лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда, - сказано в сообщении.

Приговор пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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