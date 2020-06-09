2020-06-09T19:25:42+03:00
Общество

По Ставрополью ударит летняя жара с грозой

Синоптики дали прогноз на 10-11 июня
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье прогнозируют теплую погоду с грозой. Температура поднимется до 36 градусов. На территории края установится высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

10 июня воздух прогреется до 35 градусов. На юго-западе Ставрополья пойдет грозовой дождь. Осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер до 11 метров в секунду.

В ночь с 10 на 11 июня столбик термометра упадет до 14 градусов. К этому времени никаких осадков не ожидается.

Уже 11 июня жители Ставрополья смогут ощутить жару до 36 градусов. После обеда грозовой дождь польет на южных территориях региона. Скорость ветра до 10 метров в секунду.

Отметим, что синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в крае. Так, 9 июня на всех территориях Ставрополья установился третий (средний) класс опасности. 10-12 июня ожидается четвертый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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