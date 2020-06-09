2020-06-09T19:58:12+03:00
Общество

В Чечне научились тестировать машины без самих автомобилей

Техника получила поддержку со стороны инвесторов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Чечне создали современный конфигуратор машин Expocar. Техника позволяет проверять виртуальные аналоги автомобилей. Прибор отправили на международный акселератора "Flat6Labs Bahrain", проводимый в Манаме. Об этом рассказал Эдил Исламов, директор департамента развития Фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций.

Стартап получил от инвесторов 32 тысячи долларов. Тем предоставили долю в десять процентов от проекта. Согласно презентации прибора, покупатели смогут пробовать разные модели машин, а продавцы - продавать лимитированные автомобили без риска в каждом салоне мира. Проект позволяет интерактивно взаимодействовать с транспортом.

Чеченскую технологию уже хотят купить несколько клиентов из России и из-за границы. Первую партию уже выпустили в продажу. Чтобы начать торговлю, производители ждут открытия автосалонов.

Ранее коллектив из Чеченской Республики уже делал другой проект - сервис, оцифровывающий выставочные комплексы. Продукт позволяет создать виртуальную выставку. Технику поддержали в ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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