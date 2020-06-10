Минздрав рассказал правду о положении медиков в Пятигорске

10 Июнь 2020 2020-06-10T02:00:50+03:00

В ведомстве проверили информацию о том, что персонал «Скорой помощи» сам шьет себе маски и защитные костюмы

Изменить размер текста: A A

На днях в соцсетях стала распространяться информация о бедственном положении врачей и пациентов в Пятигорске из-за коронавируса. Говорилось о том, что средств защиты не хватает, а особенно катастрофическая ситуация - в госпитале ветеранов войн. Он временно перепрофилирован для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Автор сообщений представилась супругой главврача Станции скорой помощи Пятигорска и попросила денег для покупки аппаратов ИВЛ - якобы, их в разы меньше, чем тяжелых больных. Также женщина сообщила, что вся ее семья на протяжении трех месяцев из хирургических салфеток шьет для врачей и медсестер маски и защитные костюмы.

- Эта информация не имеет никакого отношения в Пятигорску или указанным в сообщении лицам и является ложью, - заявили «КП-Ставрополь» в пресс-службе краевого минздрава.

Ведомство привело подробные данные о положении дел в Пятигорске. Так, в городских медучреждениях создано 675 коек (из них 30 - реанимационные) для пациентов с коронавирусом, а заняты на данный момент всего 190. На ИВЛ в госпитале находятся два пациента, то есть еще шесть аппаратов свободны.

Что касается средств защиты, то с момента введения режима повышенной готовности в регионе, медучреждения Пятигорска получили около 83 тысяч одноразовых и многоразовых масок, почти 10 тысяч защитных костюмов, свыше 9 тысяч защитных комплектов врача-инфекциониста.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что находятся на постоянной связи с врачами, помогают корректировать лечение, контролируют пополнение запасов СИЗов и оказывают другую помощь. В частности, выделены санаторий и две гостиницы с двухразовым горячим питанием для того, чтобы сменяющиеся медработники могли соблюдать режим самоизоляции положенные две недели. Доставляют туда сотрудников спецтранспортом. Его предоставила администрация Пятигорска. Всего в лечении больных коронавирусом задействованы около 200 медработников, включая 43 врачей.

Ранее минздрав Ставрополья опроверг другие слухи - они были связаны с закрытием районной больницы в Георгиевске на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU