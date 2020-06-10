2020-06-10T10:50:07+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек

Скончались еще два пациента
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье продолжает действовать масочный режимНа Ставрополье продолжает действовать масочный режимФото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 85 человек. Еще двое скончались. Всего умерших от коронавируса в крае - 65.

А число заболевших достигло 3338. Губернатор Ставрополья сообщил, что сегодняшняя статистика выглядит необычно.

Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае в два раза выше числа заболевших -163 против 85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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