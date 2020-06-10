На Ставрополье в ДТП скончался водитель мотоцикла

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:42:13+03:00

Мужчина умер в реанимации, не приходя в сознание

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в станице Незлобной Георгиевского городского округа, в 20:50, в станице Незлобной.

Там водитель мотоцикла «Ямаха» выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «Волга». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию, где мужчина скончался, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU