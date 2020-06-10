Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу
В Ессентуках приостановили работу второго отделения роддома - здесь объявили карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает представитель Ессентукского межрайонного родильного дома в соцсетях.
Остальные отделения роддома работают. Однако и там сократили объем пациентов.
Ограничения связаны с одной из пациенток. Женщина получала экстренную помощь в роддоме. В то же время ее проверяли на COVID-19. Тест дал положительный результат. Отмечается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.
Среди работников родильного дома зараженных нет.
- После проведения необходимых мер профилактики будем рады вас видеть в стенах нашего учреждения, - сказано в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU