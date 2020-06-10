2020-06-10T10:47:17+03:00
Общество

Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу

Заболела роженица
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Ессентуках приостановили работу второго отделения роддома - здесь объявили карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает представитель Ессентукского межрайонного родильного дома в соцсетях.

Остальные отделения роддома работают. Однако и там сократили объем пациентов.

Ограничения связаны с одной из пациенток. Женщина получала экстренную помощь в роддоме. В то же время ее проверяли на COVID-19. Тест дал положительный результат. Отмечается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.

Среди работников родильного дома зараженных нет.

- После проведения необходимых мер профилактики будем рады вас видеть в стенах нашего учреждения, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение
Губернатор Ставрополья опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске
Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы
На Ставрополье нашли виновного в крупной вспышке африканской чумы свиней
В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу
В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину
В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин
В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан
Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу
На Ставрополье в ДТП скончался водитель мотоцикла
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек
Минздрав рассказал правду о положении медиков в Пятигорске
В Чечне научились тестировать машины без самих автомобилей
По Ставрополью ударит летняя жара с грозой
Ученые проверят хранилища радиоактивных отходов на Ставрополье
В Черкесске иностранец шантажировал женщину роликом во ВКонтакте
Шарпей, от которого после кастрации отказался хозяин, ищет новый дом
На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием
В Кисловодске восстанавливают здание бывшей частной женской гимназии