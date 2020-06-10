Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:47:17+03:00

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В Ессентуках приостановили работу второго отделения роддома - здесь объявили карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает представитель Ессентукского межрайонного родильного дома в соцсетях.

Остальные отделения роддома работают. Однако и там сократили объем пациентов.

Ограничения связаны с одной из пациенток. Женщина получала экстренную помощь в роддоме. В то же время ее проверяли на COVID-19. Тест дал положительный результат. Отмечается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.

Среди работников родильного дома зараженных нет.

- После проведения необходимых мер профилактики будем рады вас видеть в стенах нашего учреждения, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU