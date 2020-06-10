В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:40:15+03:00

Ранее работы в «Доме с привидениями» проводил арендатор, обещавший восстановить здание и сделать там гостиницу Фото: архив КП

От особняка осталась лишь пустая «коробка», а вот строители туда так и не вернулись

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В центре скандала оказался особняк на улице Комсомольской, 100 в Ставрополе. Он известен в городе как «Дом с привидениями». А причина проста - живущие по соседству ставропольцы опасаются сыплющихся с руин кирпичей.

Работы в этом историческом здании проводил арендатор. Он же и обещал, что восстановит здание и сделает в нем гостиницу. Предприниматель тогда снял все перекрытия, лестницы, полы и вывез мусор.

От особняка осталась лишь пустая «коробка». Но строители в этом дом так и не вернулись.

Позже стало известно, что бизнесмен провалил реставрацию исторического здания.

По словам горожан, стены строения разрушаются, кирпичи лежат под неестественным углом, крыши нет. А жители близлежащих домов живут в постоянном страхе, что кирпичи начнут сыпаться им на головы.

Неравнодушные горожане обращались в различные инстанции. Выяснилось, что с арендатором судятся и его уже обязали выплатить краевому минимущества 4,4 млн рублей.

Кроме того, его обязывают всё-таки реставрировать «Дом с привидениями».

Немного из истории загадочного особняка: когда-то усадебное место принадлежало купцу Игнатию Волобуеву, дочь которого и решила возвести дом в четыре этажа, напоминающий древний замок, а после смерти мужа продала его.

ИСТОЧНИК KP.RU