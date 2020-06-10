2020-06-10T10:40:15+03:00
Общество

В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан

От особняка осталась лишь пустая «коробка», а вот строители туда так и не вернулись
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Ранее работы в «Доме с привидениями» проводил арендатор, обещавший восстановить здание и сделать там гостиницуРанее работы в «Доме с привидениями» проводил арендатор, обещавший восстановить здание и сделать там гостиницуФото: архив КП
Изменить размер текста:

В центре скандала оказался особняк на улице Комсомольской, 100 в Ставрополе. Он известен в городе как «Дом с привидениями». А причина проста - живущие по соседству ставропольцы опасаются сыплющихся с руин кирпичей.

Работы в этом историческом здании проводил арендатор. Он же и обещал, что восстановит здание и сделает в нем гостиницу. Предприниматель тогда снял все перекрытия, лестницы, полы и вывез мусор.

От особняка осталась лишь пустая «коробка». Но строители в этом дом так и не вернулись.

Позже стало известно, что бизнесмен провалил реставрацию исторического здания.

По словам горожан, стены строения разрушаются, кирпичи лежат под неестественным углом, крыши нет. А жители близлежащих домов живут в постоянном страхе, что кирпичи начнут сыпаться им на головы.

Неравнодушные горожане обращались в различные инстанции. Выяснилось, что с арендатором судятся и его уже обязали выплатить краевому минимущества 4,4 млн рублей.

Кроме того, его обязывают всё-таки реставрировать «Дом с привидениями».

Немного из истории загадочного особняка: когда-то усадебное место принадлежало купцу Игнатию Волобуеву, дочь которого и решила возвести дом в четыре этажа, напоминающий древний замок, а после смерти мужа продала его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение
Губернатор Ставрополья опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске
Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы
На Ставрополье нашли виновного в крупной вспышке африканской чумы свиней
В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу
В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину
В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин
В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан
Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу
На Ставрополье в ДТП скончался водитель мотоцикла
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек
Минздрав рассказал правду о положении медиков в Пятигорске
В Чечне научились тестировать машины без самих автомобилей
По Ставрополью ударит летняя жара с грозой
Ученые проверят хранилища радиоактивных отходов на Ставрополье
В Черкесске иностранец шантажировал женщину роликом во ВКонтакте
Шарпей, от которого после кастрации отказался хозяин, ищет новый дом
На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием
В Кисловодске восстанавливают здание бывшей частной женской гимназии