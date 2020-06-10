2020-06-10T10:42:49+03:00
Общество

В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин

В торжественном мероприятии поучаствуют около 1,7 тыс. человек
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
В параде, который пройдёт 24 июня, поучаствуют около 1,7 тыс. человекВ параде, который пройдёт 24 июня, поучаствуют около 1,7 тыс. человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Генеральная репетиция Парада Победы в Ставрополе пройдет 20 июня.

В краевом центре на торжественном мероприятии проедут бронированные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи «Редут», а также ОТРК «Искандер».

По центральной площади Ставрополя впервые в Параде Победы пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Напомним, в параде, который пройдёт 24 июня, поучаствуют около 1,7 тыс. человек. По словам губернатора Владимира Владимирова, парад должен пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

Губернатор Ставрополья также сегодня заявил, что окончательное решение о формате Парада Победы примут за несколько дней до даты праздника с учётом мнения специалистов Роспотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе парад Победы пройдет без скопления людей

Зрители смогут заходить по пригласительным билетам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение
Губернатор Ставрополья опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске
Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы
На Ставрополье нашли виновного в крупной вспышке африканской чумы свиней
В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу
В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину
В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин
В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан
Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу
На Ставрополье в ДТП скончался водитель мотоцикла
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек
Минздрав рассказал правду о положении медиков в Пятигорске
В Чечне научились тестировать машины без самих автомобилей
По Ставрополью ударит летняя жара с грозой
Ученые проверят хранилища радиоактивных отходов на Ставрополье
В Черкесске иностранец шантажировал женщину роликом во ВКонтакте
Шарпей, от которого после кастрации отказался хозяин, ищет новый дом
На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием
В Кисловодске восстанавливают здание бывшей частной женской гимназии