В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин
Генеральная репетиция Парада Победы в Ставрополе пройдет 20 июня.
В краевом центре на торжественном мероприятии проедут бронированные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи «Редут», а также ОТРК «Искандер».
По центральной площади Ставрополя впервые в Параде Победы пройдет парадный расчет из 50 военнослужащих-женщин. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Напомним, в параде, который пройдёт 24 июня, поучаствуют около 1,7 тыс. человек. По словам губернатора Владимира Владимирова, парад должен пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.
Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.
Губернатор Ставрополья также сегодня заявил, что окончательное решение о формате Парада Победы примут за несколько дней до даты праздника с учётом мнения специалистов Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU