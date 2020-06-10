В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину
Инцидент произошел 9 июня, около 12:00, на автодороге ведущей в поселок Манас. Там полицейские остановили машину под управлением 60-летнего местного жителя. На законные требования правоохранителей предъявить документы мужчина ответил в грубой форме.
После чего перегородил своей машиной дорогу, препятствуя проезду остальных участников движения.
Для разбирательства пенсионера доставили в территориальный ОВД.
Очевидцы инцидента высказали недовольство некорректными, по их мнению, действиями сотрудников ОВД. На месте происшествия собрались местные жители.
Для разбирательства в ситуации к собравшимся прибыли замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальник Карабудахкентского отдела полиции.
Дагестанских полицейских грубо задержавших пожилого мужчину, проверят.
После общения с представителями МВД горожане разошлись. Нарушений общественного порядка на месте инцидента не допущено.
ИСТОЧНИК KP.RU