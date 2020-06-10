В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:42:55+03:00

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Инцидент произошел 9 июня, около 12:00, на автодороге ведущей в поселок Манас. Там полицейские остановили машину под управлением 60-летнего местного жителя. На законные требования правоохранителей предъявить документы мужчина ответил в грубой форме.

После чего перегородил своей машиной дорогу, препятствуя проезду остальных участников движения.

Для разбирательства пенсионера доставили в территориальный ОВД.

Очевидцы инцидента высказали недовольство некорректными, по их мнению, действиями сотрудников ОВД. На месте происшествия собрались местные жители.

Для разбирательства в ситуации к собравшимся прибыли замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальник Карабудахкентского отдела полиции.

Дагестанских полицейских грубо задержавших пожилого мужчину, проверят.

После общения с представителями МВД горожане разошлись. Нарушений общественного порядка на месте инцидента не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU