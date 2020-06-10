2020-06-10T10:45:42+03:00
Происшествия

В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу

Главный элемент памятника– это фигура женщины с молитвенно протянутыми руками
Ася АСРЯН@asya1693
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Инцидент произошел в дагестанском Дербенте. Там находится парк имени Шамсуллы Алиева и мемориал «Скорбящая мать».

Его открыли в 2015 году. Главный элемент – это фигура женщины с молитвенно протянутыми руками. Мемориал отлит из бронзы.

А накануне в сети появилось шокирующее видео. Так, местные хулиганы превратили мемориал в «пепельницу». Сняв железную так называемую крышку от огня, молодые люди увидели, что внутри – окурки и другой мусор.

Хулиганы в Дагестане превратили мемориал в пепельницу .

В комментариях к этому посту некоторые местные жители написали, что таких хулиганов надо «расстрелять». А кто-то из пользователей сети считает, что эти окурки занес туда ветер, а не молодежь, курящая в этом парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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