В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу
Инцидент произошел в дагестанском Дербенте. Там находится парк имени Шамсуллы Алиева и мемориал «Скорбящая мать».
Его открыли в 2015 году. Главный элемент – это фигура женщины с молитвенно протянутыми руками. Мемориал отлит из бронзы.
А накануне в сети появилось шокирующее видео. Так, местные хулиганы превратили мемориал в «пепельницу». Сняв железную так называемую крышку от огня, молодые люди увидели, что внутри – окурки и другой мусор.
Хулиганы в Дагестане превратили мемориал в пепельницу .
В комментариях к этому посту некоторые местные жители написали, что таких хулиганов надо «расстрелять». А кто-то из пользователей сети считает, что эти окурки занес туда ветер, а не молодежь, курящая в этом парке.
ИСТОЧНИК KP.RU