2020-06-10T11:09:23+03:00
Происшествия

На Ставрополье нашли виновного в крупной вспышке африканской чумы свиней

Ущерб для предприятия составил более 42 миллионов рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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Из-за нарушения ветеринарных правил не удалось вовремя остановить вспышку опасной болезниИз-за нарушения ветеринарных правил не удалось вовремя остановить вспышку опасной болезниФото: "КП" Архив
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Против начальника Изобильненской ветеринарной станции возбудили уголовное дело за вспышку африканской чумы свиней.

Его подозревают в превышении должностных полномочий и пособничестве при нарушении ветеринарных правил. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года начальник закрыл глаза на захоронение почти 1 тысячи голов убитых свиней в сельхозпредприятии СПК «Колхоз «Терновский». Эти животные были заражены африканской чумой и должны были быть сожжены.

Однако, из-за нарушения ветеринарных правил не удалось вовремя остановить вспышку опасной болезни.

Ущерб для предприятия составил более 42 миллионов рублей. Для бюджета Ставрополья – свыше 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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