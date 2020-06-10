Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы
В Ставрополе решают дачный вопрос. Проблему на днях осветили в социальных сетях. Пользователи распространили фотографию скопища на остановке. Люди стояли вплотную друг к другу. Мэрия постепенно устраняет трудности.
По наблюдениям горожан, маршрут №16А востребован утром. Чиновники выделили еще один автобус. Так попытаются разгрузить уже идущий транспорт.
Кроме того, увеличили количество рейсов маршрута. Появился утренний автобус на 6:30 и вечерний - на 18:30. Расписание на конечных остановках уже обновлено.
Мониторинг ситуации продолжается. Контролирует дачные перевозки комитет городского хозяйства администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU