Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:17:46+03:00

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В Ставрополе решают дачный вопрос. Проблему на днях осветили в социальных сетях. Пользователи распространили фотографию скопища на остановке. Люди стояли вплотную друг к другу. Мэрия постепенно устраняет трудности.

По наблюдениям горожан, маршрут №16А востребован утром. Чиновники выделили еще один автобус. Так попытаются разгрузить уже идущий транспорт.

Кроме того, увеличили количество рейсов маршрута. Появился утренний автобус на 6:30 и вечерний - на 18:30. Расписание на конечных остановках уже обновлено.

Мониторинг ситуации продолжается. Контролирует дачные перевозки комитет городского хозяйства администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU