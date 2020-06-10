Губернатор Ставрополья опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:21:59+03:00

В сети пишут, что для врачей шьют маски и защитные костюмы из хирургических салфеток

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В соцсети появилась информация о якобы бедственном положении врачей и пациентов в Пятигорске из-за коронавируса.

Местные жители пишут о катастрофической нехватке средств индивидуальной защиты для медиков, работающих в госпитале ветеранов войн, временно перепрофилированном для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Ставрополья.

По его словам, пишут, о том, как третий месяц шьют для врачей и медсестер скорой помощи маски и защитные костюмы из хирургических салфеток.

При этом женщина представляется супругой главврача скорой помощи и просит денег на приобретение аппаратов ИВЛ. Владимир Владимиров опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске.

— Эта информация — ложь и к Пятигорску никакого отношения не имеет.

В больницах курорта создано 675 инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией. На сегодня большая часть из них свободна. В том числе, достаточно пустых коек с аппаратами ИВЛ. — Вопросы пополнения средств индивидуальной защиты в больницах Пятигорска — на постоянном контроле, — добавил губернатор региона.

Напомним, что за последние сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 85 человек. Еще двое скончались. Всего умерших от коронавируса в крае - 65.А число заболевших достигло 3338. Губернатор Ставрополья сообщил, что сегодняшняя статистика выглядит необычно.

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ИСТОЧНИК KP.RU