2020-06-10T11:55:11+03:00
Общество

На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение

Ограничение движения планируется с 10:00 до 14:00
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»Фото: пресс-служба ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
Изменить размер текста:

Из-за плановых работ на Сенгилеевской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» будет ограничено движение по мосту, находящемуся на автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская, 32км+600м.

Ограничение движения планируется с 10:00 до 14:00 11 июня 2020 года, с кратковременными прекращениями работ для пропуска скопившегося транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24