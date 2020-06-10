На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение
Ограничение движения планируется с 10:00 до 14:00
Фото: пресс-служба ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
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Из-за плановых работ на Сенгилеевской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» будет ограничено движение по мосту, находящемуся на автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская, 32км+600м.
Ограничение движения планируется с 10:00 до 14:00 11 июня 2020 года, с кратковременными прекращениями работ для пропуска скопившегося транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU